Numerosas entidades de andaluces en el exterior celebraron el Día de Andalucía con diversos actos

Los andaluces que residen fuera de su Comunidad también se sumaron a la celebración del Día de Andalucía y el pasado martes, día 28, se celebraron diferentes actos en Elche, Leganés, Logroño, Albacete y Zaragoza, entre otros. Algunas otras colectividades, como la de Perú, lo celebrarán a lo largo del fin de semana.

Elche

Durante la celebración de la comunidad andaluza de Elche, se procedió a la entrega de la distinción de ‘Andaluz del Año’, que recayó en manos del concejal de Fiestas, José Pérez, quien recoge el testigo del alcalde, Carlos González, que ha ocupado el cargo durante el último año. Además, se nombró ‘Socio de Honor’ a Francisco Serrano.

Durante su intervención, la presidenta de la entidad anunció que dejará su cargo y uno de los miembros de la Comisión Directiva le agradeció el trabajo realizado durante todos estos años.

El acto contó, además de con la reina y las damas mayores de la fiesta, con el alcalde de la localidad, así como representantes políticos del PSOE, PP y Ciudadanos.

La Casa de Andalucía de Elche cerrará la celebración del Día de Andalucía con un acto el domingo, día 5, en el Gran Teatro.

Leganés

La celebración del Día de Andalucía en Leganés comenzó el martes por la mañana con un acto en el Ayuntamiento de la localidad en el que el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, destacó la labor de la Casa de Andalucía, a la que calificó como “uno de los grandes referentes de la cultura en nuestra ciudad”. El regidor municipal también recordó que “Andalucía es la principal región de España por tamaño y población” y apuntó que “si Leganés es hoy lo que es, es gracias a los miles de inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad”.

Por su parte, el presidente de la Casa de Andalucía, Antonio Manuel Ramírez, habló sobre la innumerable lista de cualidades de los andaluces en todos los ámbitos de la sociedad. Ramírez destacó que “Andalucía se ha convertido en una comunidad autónoma imprescindible en nuestro país”.

Los actos continuaron por la tarde en la Casa de Andalucía de Leganés, donde se entregó un reconocimiento a la subcampeona olímpica Eva Calvo, quien recordó las historias de Granada que le contaba su abuela Belinda Carvajal, quien acudió con ella a recoger este galardón. “Además de contarnos los cuentos que se le contaba a los niños, nos contaba cómo fue su infancia y su vida en Huéneja (Granada)”, cuenta Eva Calvo.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando tomó la palabra Carvajal, quien explicó cómo había sido su vida en su ciudad natal y cómo había cambiado al llegar a Madrid y, luego, a Leganés. “Llegué a Madrid muy jovencilla, me vine con la condición de trabajar para ganar para una máquina de coser y todavía no me la he comprado”, explicó la abuela de Eva Calvo, quien recordó que su pueblo, Huéneja, “es muy chiquitito con un río que parte por la mitad el pueblo. Nuestra vida allí era muy esclava”.

El acto se cerró con la interpretación del himno de Andalucía por parte del coro de la entidad.

Zaragoza

La Casa de Andalucía en Zaragoza celebró el día de su comunidad con un amplio programa de actos que continuará hasta mediados de marzo. El pasado martes, día 28, la jornada comenzó con una ofrenda floral en el busto de Blas Infante, considerado como el padre de la patria andaluza. Allí se dieron cita el presidente de la entidad, Federico Tinoco, y miembros de la junta directiva.

Tras la ofrenda, el programa se continuó en la sede de la Casa de Andalucía con un acto al que asistieron el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde; el subdelegado, Ángel Val; y ediles como Carlos Pérez Anadón, José Ignacio Senao o Lola Ranera; así como Guillermo Lázaro, coordinador del grupo municipal de Zec. Allí el grupo del hogar ‘Nostalgia Andaluza’ interpretó el himno de la Comunidad.

Los festejos de la Casa de Andalucía continuarán este fin de semana con un homenaje a Andaluces en los Sitios, que tendrá lugar el día 4; y con un desfile de moda flamenca el sábado día 11 con la diseñadora marbellí Lola Raigón y a beneficio de Infancia sin Fronteras.

Alicante

La Casa de Andalucía ‘Rafael Alberti’ de Alicante celebró el Día de Andalucía con un vino de honor para los socios en el que anunció la entrega del título de ‘Andaluz del Año’ 2017 a Alejandro Blanco por su apoyo y afecto a la entidad. El galardón será entregado en la gala ‘Andalucía y sus mujeres’ que tendrá lugar el sábado día 11, a las 20,30 horas, en el centro cultural.

Albacete

La ciudad de Albacete se sumó a la celebración del Día de Andalucía con un acto de exaltación de la bandera andaluza a las puertas del Ayuntamiento de la localidad en el que participó el alcalde, Javier Cuenca.

Acompañado por la portavoz del Equipo de Gobierno Municipal, Llanos Navarro, y la concejal de Asuntos Sociales, María Gil, el alcalde de la ciudad agradeció al presidente de la Casa de Andalucía en Albacete, Francisco Lendínez, así como al presidente de la Asociación Cultural Andaluza, Víctor Casero, la gran labor que llevan a cabo en la capital para mantener vivas las raíces andaluzas y favorecer el intercambio de culturas y tradiciones con los albaceteños.

Castro Urdiales

La Asociación Casa de Andalucía de Castro Urdiales conmemoró el Día de Andalucía el pasado martes, pero las principales actividades, explicó su presidenta, Ascen Loderio, tendrán lugar el sábado 12, a partir de las 18,30, en el Salón de Actos del instituto Ataúlfo Argenta con la actuación de los grupos de baile del colectivo. En los actos, que coinciden con la celebración del décimo aniversario de la entidad, también habrá música y poesía.